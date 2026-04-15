Resumen

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La adolescente de 14 años vestía un polo de Mickey Mouse. Foto: El Peruano
La adolescente de 14 años vestía un polo de Mickey Mouse. Foto: El Peruano
Por Redacción EC

La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con la búsqueda de Irma Navarro Álvarez, una menor de 14 años, reportada como desaparecida desde el último miércoles 8 de abril.

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