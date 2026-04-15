La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con la búsqueda de Irma Navarro Álvarez, una menor de 14 años, reportada como desaparecida desde el último miércoles 8 de abril.

De acuerdo a la alerta emitida por la PNP, Irma desapareció en el Rímac, cuando se encontraba en el domicilio de su tío. Es de contextura delgada, de tez mestiza, cabello castaño y mide 1.50 metros.

Según la denuncia, tiene dos dos lunares en la parte derecha del cuello, y vestía un pantalón azul, zapatillas blancas y un polo plomo que tenía un estampado de Mickey Mouse.

La adolescente de 14 años vestía un polo de Mickey Mause. Foto: captura PNP

Contacto de ayuda

Si usted tiene información que ayude a ubicar a la menor, puede comunicarse con las autoridades de la PNP, a través de la Línea 114.

Cifras

De acuerdo al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), solo en el 2025, se reportaron 1063 menores desparecidos. Solo Lima concentra 441 reportes.