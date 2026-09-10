Un efectivo policial de la Comisaría de El Agustino recibió sentencia por el delito de concusión, por un hecho ocurrido en agosto de 2024. (Foto: Difusión)
Un efectivo policial de la Comisaría de El Agustino recibió sentencia por el delito de concusión, por un hecho ocurrido en agosto de 2024. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Un efectivo policial de la Comisaría de El Agustino fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida luego de que la justicia acreditara que exigió S/600 a un conductor durante una intervención en 2024. De acuerdo con la acusación fiscal, el agente le indicó falsamente al ciudadano que su licencia de conducir estaba vencida y aprovechó para obligarlo a realizar un pago.

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