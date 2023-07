Un joven que transitaba por la cuadra cuatro de la calle Justa Garcia Robledo, en la urbanización Azcona, en Breña, fue asaltado por cinco sujetos a bordo de bicicletas. Los hampones lo amenazaron con un arma para después arrebatarle su celular y documentos.

“El viernes a las 11:53 de la noche venía de mi trabajo a mi casa y me interceptan cinco personas con bicicleta. Me cuadran, me sacan un arma y me despojan de mi celular. Todos me despojan de mi celular y de mis documentos. Uno tenía un arma y me apuntó en el pecho”, indicó a TV Perú.

“Yo los vi de lejos y pensé que eran niños en bicicleta, pero cuando me interceptan y sacan el arma ya pensé otra cosa”, agregó. También señaló que esa misma noche fue a la comisaría de Valera, ubicada en el distrito, pero las autoridades hicieron caso omiso a su denuncia.

“La misma noche fui a la comisaría y me atendió un policía. Él me pidió que vaya al segundo piso, fui y no me atendió nadie. Tuve que poner la denuncia al día siguiente”, señaló.

Ante esta situación, los vecinos pidieron mayor presencia policial ya que la zona cuenta con poca iluminación y la caseta de serenazgo, ubicado en la calle, luce siempre vacía.