Un policía de civil abatió a un delincuente luego que este asesinara a un chofer de combi, la madrugada de hoy en el distrito de Comas. Se trata de Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años, quien minutos antes habría extorsionado al transportista, en la cuadra 6 de la avenida Belaúnde Oeste.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran al sicario, vestido de blanco, huir tras cometer el crimen. Sin embargo, un efectivo del orden que estaba en la zona se dio cuenta e inició una persecución. Durante el enfrentamiento, Paredes Ramos fue alcanzado por un disparo y falleció en medio de la pista.

Testigos indicaron que el agresor, quien contaba con antecedentes penales, fingió ser pasajero y, al momento de pagar el servicio, disparó contra el transportista hasta en cuatro ocasiones antes de huir del lugar.

Además, primeras informaciones indican que el extorsionador habría actuado en complicidad con otro sujeto que escapó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las investigaciones para determinar todas las circunstancias del hecho e identificar al posible cómplice involucrado en el ataque.

General Arriola respalda a policía

En declaraciones a los medios, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, respaldó la intervención del agente, quien en todo momento actuó bajo las leyes. Asimismo, resaltó que “vienen trabajando arduamente de civil, uniformada, en distintos puntos estratégicos”.

“(...) Ha quitado (la vida) a un transportista, momentos en los cuales ha sido aprehendido por un policía que ha desenfundado su arma de fuego y, conforme a la Constitución y a las leyes, lo ha abatido. Y este es el accionar que en mi condición de comandante general debo reconocer y felicitar bajo todo punto de vista”, sostuvo.