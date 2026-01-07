Durante la madrugada del miércoles 7 de enero, una joyería ubicada frente al Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima, fue asaltada por un grupo de ocho delincuentes. Para ingresar al local, los sujetos realizaron un forado desde un inmueble abandonado contiguo y se llevaron cerca de 4 mil dólares en efectivo, además de joyas y otros objetos de valor.

Según informó el programa 24 Horas, las cámaras de seguridad captaron a los implicados desplazándose por el interior de una galería del jirón de la Unión, lo que activó la alarma del establecimiento y alertó al propietario.

Con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, el dueño del negocio logró retener a uno de los presuntos involucrados, mientras que los demás huyeron antes de la llegada de los agentes.

No obstante, de acuerdo con el citado medio, el intervenido fue liberado pocas horas después. Al respecto, el propietario del negocio cuestionó el procedimiento y señaló a 24 Horas: “El ladrón que fue capturado por nosotros ha sido liberado a unas horas porque supuestamente dijeron que no estaba detenido sino en calidad de intervenido”.

Asimismo, el comerciante indicó que el sospechoso registra varias denuncias previas.

¿Cómo denunciar un robo ante la PNP?

Si sufres un robo o asalto, puedes llamar al 105 para alertar a la Policía y luego acudir a la comisaría más cercana para presentar la denuncia. En casos de robos en viviendas o locales, se recomienda no tocar objetos para preservar evidencias. Según el monto del perjuicio, el caso será derivado a la unidad policial correspondiente y podrás solicitar una copia gratuita de la denuncia.