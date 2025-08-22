Continúa la delincuencia en Lima Metropolitana. En esta ocasión, extorsionadores dejaron un artefacto explosivo dentro del baño de una pollería, ubicada en el cruce de Aviación con Canadá, distrito de San Borja. Fue un comensal que se dio cuenta del hecho y dio aviso a las autoridades.

Al lugar llegaron efectivos de la UDEX de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes cercaron toda la cuadra 18. El objeto no logró estallar, pero causó preocupación entre los clientes y personal administrativo.

En tanto, los dueños del negocio prefirieron evitar declaraciones a los medios por temor a su seguridad. Sin embargo, realizaron la denuncia respectiva en la comisaría de la zona.

Buenos Días Perú indicó que el año pasado, los dueños de otros negocios denunciaron ser víctimas de extorsionadores. Ellos exigen mayor control de las autoridades.

¿Qué hacer en caso de una extorsión?

Si eres víctima de una extorsión, puedes llamar al 111 que es la Central de la Policía Nacional del Perú para estos casos, este es un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

Extorsiones en Perú

Un informe de este diario revela que, entre enero y junio del 2024, hubo 3.826 denuncias, mientras que este 2025 la cifra llegó a los 5.735. Aumento se refleja en un total de 29 distritos. Cada 45 minutos se ha registrado una denuncia en Lima Metropolitana por este delito.

Hace una semana, el presidente estadounidense Donald Trump mencionó a Lima al hablar de ciudades con altos niveles de criminalidad y dijo que nadie se atrevería a vivir allí.