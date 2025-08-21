Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
“No somos invasores”: vecinos de Surco acusados de ocupar terrenos de parques se defienden ¿Cuáles son sus argumentos?
Resumen de la noticia por IA
“No somos invasores”: vecinos de Surco acusados de ocupar terrenos de parques se defienden ¿Cuáles son sus argumentos?

“No somos invasores”: vecinos de Surco acusados de ocupar terrenos de parques se defienden ¿Cuáles son sus argumentos?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“No somos invasores”. Con este firme mensaje han salido al frente los vecinos de la urbanización Los Álamos de Monterrico luego de que el municipio de Surco los acusara de apropiarse ilegalmente de más de 40 mil metros cuadrados de áreas verdes, equivalente más o menos en tamaño al Estadio Nacional. Ellos rechazan de forma rotunda que hayan anexado espacios públicos a sus viviendas y que se pretenda realizar un proceso de demolición de parte de sus predios al “caballazo“.

TAGS