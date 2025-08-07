El Ministerio del Interior informó que un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la Policía de Ecuador permitió ubicar al adolescente de 14 años que había sido reportado como desaparecido el último sábado en el distrito limeño de Surco. El menor será entregado a las autoridades peruanas en las próximas horas.

Jhon Mikhael Correa Márquez fue hallado en el Hospital Básico del Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo. Su madre, Melissa Márquez, confirmó en declaraciones al programa Ocurre Ahora que el adolescente se encuentra en buen estado de salud.

El joven se encontraba en la localidad de Chimborazo.

“El padre está detenido”, añadió Márquez, en referencia a John Correa Arango, quien enfrentaría una investigación en Ecuador por presunta presentación de documentos falsos.

Días antes, el menor apareció en un video enviado a su familia, en el que aseguraba estar junto a su padre.

A pesar de haber recibido la confirmación de su paradero, la madre decidió no viajar a territorio ecuatoriano. En cambio, esperará en Lima la llegada del menor. “Estoy muy feliz de que ya apareció mi hijo. Igual es una alerta que haya llegado a la mitad de Ecuador”, expresó.

Menor dejó una carta y fue captado por cámaras cuando salía de su casa en Surco. (Foto: Captura/América Noticias)

El Ministerio del Interior precisó que el menor ya se encuentra a buen recaudo. Se espera que el proceso de repatriación se complete en las próximas horas con el acompañamiento de las autoridades correspondientes.

Había salido de casa tras recibir un mensaje

Antes de ser ubicado en Ecuador, el adolescente de 14 años fue visto por última vez saliendo de su vivienda en la calle Loma de Los Suspiros, en Surco. Había dicho que iba a recoger un pedido. Vestía un buzo azul con celeste, pantalón negro, zapatillas grises y llevaba su celular en la mano.

Las cámaras de seguridad mostraron que caminaba concentrado en su teléfono, lo que sugiere que pudo haber estado siguiendo instrucciones o dirigiéndose a un encuentro previamente acordado.