El taxista Eduardo Antonio Dolorier Candela denuncia que delincuentes robaron su auto en la Av. Jorge Chávez, en el distrito de Surco. Él había dejado su unidad estacionada, pero los hampones aprovecharon para llevárselo. Ahora le exigen S/5.000 para devolverle su herramienta de trabajo.

“Ha estacionado su carro y él no se dio cuenta. Como siempre lo ha dejado ahí. Lo llaman por teléfono extorsionándolo, pidiéndole los S/5 mil por la entrega del carro”, detalló Angélica Dolorier, hermana del agraviado, América Noticias.

Por su parte, la víctima comentó que los ladrones incluso le enviaron una foto por WhatsApp de su auto exigiéndole dinero. “Me llaman de un número desconocido y me dicen: ‘señor tu carro es tal. Señor 5 mil y conversamos’. Y yo le digo: ‘la verdad yo no cuento con ese dinero. Yo no sé cuánto le puedo dar’”, detalló.

Según el matinal, el auto de placa B7F686 era el único sustento de su familia. “Ha buscado que le puedan alquilar un carro. Él es el sostén de su familia”, señaló Angélica.

Denunció robo

En otro momento, Eduardo Antonio Dolorier señaló que tras conversar con su familia decidió no pagarles a los delincuentes y prefirió interponer la denuncia.

“Lamentablemente no cuento con ese dinero. Se me pasó por la cabeza y me puse a pensar bien, pedir prestado. Pero decidí no transar con ellos”, sostuvo. “Yo mantengo a mi familia, mi señora y a mi hijo que está ahora en la universidad, que es lo que más me preocupa. Por esa misma desesperación uno a veces no piensa y ve de donde sea conseguir dinero. Conversando con mi familia y con la mente un poco más fría, me dijeron que no haga trato con los delincuentes y asenté la denuncia”, añadió.

Comentó que cuando fue a colocar la denuncia en la comisaría de Surco, los agentes policiales se comprometieron a resolver su caso. “De ahí me fui a hacer la denuncia a la Diprove y me dijeron que no me preocupe, que de 10 carros que desaparecen recuperan 7 a 8″.