Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sismo de magnitud 4.8 se registra al sur de Cañete y es sentido en Lima. (Foto: Andina)
Sismo de magnitud 4.8 se registra al sur de Cañete y es sentido en Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 03:13 de la madrugada de este jueves 1 de mayo en la región Lima. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó a 24 kilómetros al noreste de Calango, en la provincia de Cañete. El evento ocurrió a una profundidad de 90 kilómetros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.