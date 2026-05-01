Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 03:13 de la madrugada de este jueves 1 de mayo en la región Lima. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó a 24 kilómetros al noreste de Calango, en la provincia de Cañete. El evento ocurrió a una profundidad de 90 kilómetros.

Según el informe del Centro Sismológico Nacional, la intensidad del temblor fue percibida entre los niveles II y III en la localidad de Calango, lo que significa que fue sentido por algunas personas, aunque sin generar alarma mayor ni daños significativos.

Las coordenadas oficiales del epicentro fueron latitud -12.40 y longitud -76.36.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a viviendas, infraestructuras ni personas heridas, de acuerdo con la información brindada por las autoridades locales.

Sismo en Cañete hoy. Foto: IGP/X

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

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