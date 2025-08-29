El Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja y la Asociación Tradición y Pasión de la Marinera Japón invitan al evento solidario en favor de la lucha contra el cáncer de páncreas de Taketsugu Higa Miranda, el sábado 6 de septiembre en el C.C. Bianca de Barranco, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Serán cuatro horas con show de marinera y más actividades artísticas. La donación es de S/65.00 y, para quienes no puedan asistir, se puede colaborar con aportes al BCP: cuenta corriente 19130879983099 o CCI 002191130879983099531.

Todo lo recaudado será destinado al tratamiento médico de Taketsugu. Taketsugu Higa Miranda es un hombre lleno de vida, alegría y amistad. Es parte de la gran familia de la marinera, donde ha compartido arte, tradición y unión. Hoy enfrenta un momento difícil: una enfermedad que requiere un costoso tratamiento médico. Aunque algunos no lo conozcan, su historia nos recuerda que todos, en algún momento, podemos necesitar una mano.

Este sábado 6 de septiembre, te invitamos a unirte a un evento solidario en el C.C. Bianca – Barranco. Serán cuatro horas con música, danzas, un delicioso Combo TAKE y un ambiente que celebra la unión y la esperanza.

📅 6 de septiembre | 🕚 11:00 a.m. – 3:00 p.m. | 💰 S/ 65.00 (incluye show + Combo TAKE)

📍 C.C. Bianca, Av. Almirante Miguel Grau 135 – Barranco