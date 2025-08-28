Con motivo del feriado por Santa Rosa de Lima, que se conmemora cada 30 de agosto, el Castillo de Chancay anunció una promoción especial para los visitantes. En esta fecha y el 31 de agosto, el ingreso será gratuito para todas las personas que lleven el nombre Rosa y para quienes hayan cumplido años en el mes de agosto.

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. e incluyen los recorridos temáticos: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo, cada uno con ambientaciones, guías caracterizados y efectos especiales.

El público también podrá disfrutar de espacios como la Casa del Terror, el vestidor de Trajes Medievales y las nuevas zonas de Castilandia, que ofrecen juegos inflables, toro mecánico, carritos chocones, tiro al blanco y un laberinto de pelotas. Además, se realizará un show infantil con música y personajes animados para los más pequeños.

Para acceder a la promoción, los beneficiados deberán inscribirse previamente a través del número de WhatsApp 944 574 095 y, al llegar, presentar el cupón que confirme su registro.

Las actividades en el Castillo de Chancay buscan ofrecer entretenimiento a los niños, al mismo tiempo que promueven el conocimiento histórico, impulsan el atractivo turístico de la zona, fomentan la llegada de visitantes y refuerzan la identidad local.