Castillo de Chancay ofrece ingreso gratis por el Día de Santa Rosa de Lima. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

Con motivo del feriado por Santa Rosa de Lima, que se conmemora cada 30 de agosto, el anunció una promoción especial para los visitantes. En esta fecha y el 31 de agosto, el ingreso será gratuito para todas las personas que lleven el nombre Rosa y para quienes hayan cumplido años en el mes de agosto.

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. e incluyen los recorridos temáticos: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo, cada uno con ambientaciones, guías caracterizados y efectos especiales.

Carlos Salas Abusada
El público también podrá disfrutar de espacios como la Casa del Terror, el vestidor de Trajes Medievales y las nuevas zonas de Castilandia, que ofrecen juegos inflables, toro mecánico, carritos chocones, tiro al blanco y un laberinto de pelotas. Además, se realizará un show infantil con música y personajes animados para los más pequeños.

Para acceder a la promoción, los beneficiados deberán inscribirse previamente a través del número de WhatsApp 944 574 095 y, al llegar, presentar el cupón que confirme su registro.

Las actividades en el Castillo de Chancay buscan ofrecer entretenimiento a los niños, al mismo tiempo que promueven el conocimiento histórico, impulsan el atractivo turístico de la zona, fomentan la llegada de visitantes y refuerzan la identidad local.

