Cercado de Lima: reportan desaparición de mujer con retardo mental y su hija

Una joven con retardo mental y su hija de dos años fueron reportadas como desaparecidas en el Cercado de Lima. La familia no tiene noticias de ambas desde el lunes 7 de enero.

Gladys Apaza, madre de la joven desaparecida, contó que solo se separó cinco minutos de ellas para ir a los servicios higiénicos ubicado en la primera cuadra de la Av. Grau.

“Me estoy haciendo cargo de la bebe desde que nació. Nadie me ayuda a mí […] Le dije 'me esperas aquí con la bebe'. Salgo y ya no estaban”, declaró.

Sin embargo, contó que es la cuarta vez que Marielena Choque desaparece pero en esta ocasión se llevó a la niña.

Apaza está a cargo de la joven y de la menor reportadas como desaparecidas, así lo determinó la Sexta Fiscalía de Familia de Turno de Lima desde el 25 de noviembre de 2016.

Para cualquier información comunicarse a los teléfonos: 946-560367/992-738378.