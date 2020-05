El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dieron a conocer los horarios del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima para el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo. Esto, en el marco del estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el país.

A través de un comunicado explicaron que los trenes circularán de 5:30 a.m. hasta 6:00 p.m. Asimismo, especificaron que la frecuencia en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 a.m será de 10 minutos.

En tanto, en el horario de 9:00 a 10:57 a.m., la frecuencia será de 9 minutos. De 10:57 a.m. hasta las 12:57 será de 8 minutos. Por último, de 12:57 a las 6 :00 p.m. será 7.5 minutos.

“Los últimos trenes parten de las estaciones de Villa El Salvador (Sur-Norte) y Bayóvar (Norte-Sur) al final del servicio de cada día. Tomar sus precauciones”, se lee en el comunicado.

En tanto, la Línea 1 del Metro de Lima instó usuarios a que hagan uso de la mascarilla obligatoria, respeten la distancia social de un metro en los trenes y en los ingresos a las estaciones. Además, pidió a que porten sus documentos de identidad y autorizaciones para transitar, por si la Policía Nacional se los solicita.

#LÍNEA1Informa Toma nota de la frecuencia de paso de los trenes para este 1ro de mayo. Para más información ingresa aquí https://t.co/kLXC5BxvxK #YoMeQuedoEnCasa #PerúEstáEnNuestrasManos🇵🇪 https://t.co/td7UV1gSDz pic.twitter.com/YgnurhJzZB — Línea Uno (@Lineaunope) May 1, 2020

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: mercado de Caquetá cerrará temporalmente tras casos confirmados de COVID-19

Coronavirus en Perú: mercado de Caquetá cerrará temporalmente tras casos confirmados de COVID-19

TE PUEDE INTERESAR