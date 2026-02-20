Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lizeth Marsano Noguera murió atropellada el pasado 17 de febrero en San Isidro. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Las autoridades identificaron al chofer que atropelló y mató a Lizeth Marsano, una joven corredora, en el distrito de San Isidro, hecho ocurrido la noche del último martes 17 de febrero.

Identifican a presunto chofer que atropelló y mató a Lizeth Marsano en San Isidro
