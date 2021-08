Un grupo de ciudadanos reportó que en diversos vacunatorios de Lima y Callao no hay suficientes vacunas contra el coronavirus (COVID-19). Indicaron que en los locales de inmunización les indicaron que solo había dosis para quienes han sido programados para este lunes 9 de agosto, y no para rezagados.

De acuerdo con América Noticias, algunas personas han ido al centro de vacunación del polideportivo de Villa El Salvador hasta en tres oportunidades para ser inmunizados, pero en todas las ocasiones les han informado que no había vacunas.

“Ayer domingo vinimos para que nos vacunen y pasa es que -supuestamente- se habían acabado las vacunas y nos dijeron que viniéramos hoy, que no habría problemas. Sin embargo, hemos venido hoy a vacunarnos y nos dicen que solamente van a vacunar a las personas que les toca solo el día hoy lunes 9 y que ,a los ciudadanos que les tocaba el domingo 8, no las van a inmunizar, que no hay vacuna para nosotros”, comentó una persona que esperaba ser vacunada.

Situación similar se vive en el vacunatorio de Real Felipe, en la región Callao, donde personas rezagadas intentaron ingresar a la fuerza rompiendo la barrera de seguridad.

En las imágenes difundidas por Canal N, se observa como policías y militares tratan de contener a los ciudadanos que buscaban acceder a la fuerza al vacunatorio, pese a que se les informó que no hay vacunas para ellos.

“Ayer vine y nos indicaron que no había vacunas. Me dijeron para hoy y solamente hay fecha para los programados para el día 9, pero para los de ayer y anteayer nos están mandando al vacunatón del fin de semana que viene”, refirió otro ciudadano que esperaba ser inmunizado hoy.

Al respecto, el asesor del Minsa, Antonio Quispe, indicó que en cuatro vacunatorios de la capital y el primer puerto, llegaron personas que no estaban programadas para ser inmunizadas este lunes.

“Mucha gente rezagada ha acudido a los centros de inoculación pensando que la vacunatón continuaba y querían inmunizarse sin estar en el padrón o programación. Lo que había que comunicar era eso, que la vacunación no se va a detener, pero lo que vamos a hacer es programar a las personas para que acudan a su centro de vacunación y reciban su segunda dosis. No es que no haya vacunas. Hemos programado las dosis para cada día de acuerdo a un plan”, aseveró en entrevista a Canal N.

