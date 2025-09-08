El Seguro Social de Salud (Essalud), a través del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), capacitó sobre temas de seguridad y salud en el trabajo a 69.490 asegurados de 705 empresas de Lima y Callao, entre enero y agosto de este año.

El CEPRIT es la unidad especializada que brinda servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación con relación a seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, promoviendo, de esta manera, entornos más seguros y saludables.

Estas capacitaciones estuvieron a cargo de 30 profesionales, entre ellos médicos, enfermeras, psicólogos e ingenieros, quienes orientaron a los trabajadores sobre riesgos laborales, primeros auxilios, salud mental, control del estrés, ergonomía, planes de emergencia y evacuación, y autocuidado frente a enfermedades respiratorias.

El presidente ejecutivo de Essalud, Segundo Acho Mego, informó que gracias a la estrategia “Vacuna Chamba” se aplicaron 16.445 dosis de vacunas contra neumococo, influenza, virus de papiloma humano, tétano y hepatitis en los centros laborales.

Además, el CEPRIT benefició a 2.995 trabajadores con capacitaciones sobre pausas activas; a 329, sobre temas referidos a salud mental, y a 5.960 en primeros auxilios.

En tanto, Denisse Chávez, gerente de la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) de Essalud, sostuvo que también se refuerza la formación del clima laboral positivo, a fin de mejorar la relación entre compañeros de trabajo y optimizar el rendimiento en las empresas.

Actualmente, el CEPRIT brinda orientación grupal y personalizada, y cuenta con 16 oficinas en Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca, Loreto, Lima, Callao y otras regiones.