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Lince concientizó a cientos de vecinos sobre reciclaje y sostenibilidad durante el EcoFest 2026.
Lince concientizó a cientos de vecinos sobre reciclaje y sostenibilidad durante el EcoFest 2026.
Por Redacción EC

Con el objetivo de promover una mayor conciencia ambiental y fortalecer las buenas prácticas sostenibles entre la ciudadanía, la Municipalidad de Lince realizó con éxito el EcoFest 2026: “Haz Eco, Haz Cambio”, una gran jornada educativa que reunió a cientos de vecinos en la Plaza Pedro Ruiz Gallo y el boulevard Francisco Lazo, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

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