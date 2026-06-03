Con el objetivo de promover una mayor conciencia ambiental y fortalecer las buenas prácticas sostenibles entre la ciudadanía, la Municipalidad de Lince realizó con éxito el EcoFest 2026: “Haz Eco, Haz Cambio”, una gran jornada educativa que reunió a cientos de vecinos en la Plaza Pedro Ruiz Gallo y el boulevard Francisco Lazo, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

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La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, informó que, durante el evento, los niños, jóvenes y adultos participaron en diversas actividades orientadas a fomentar el reciclaje, la adecuada segregación de residuos, el ahorro de agua y la protección de las áreas verdes. A través de dinámicas lúdicas y educativas, los asistentes conocieron alternativas para incorporar hábitos responsables en su vida diaria y contribuir al cuidado del entorno.

Entre las principales atracciones destacaron el ecotrueque, el desfile de trajes reciclados, el pasacalle ambiental, el árbol de compromisos ambientales, la zona fotográfica temática y el bingo ambiental, iniciativas que promovieron la participación activa de las familias y reforzaron el mensaje de que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios para la comunidad.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la participación de más de 20 instituciones públicas, organizaciones ambientales y emprendimientos sostenibles que compartieron información, experiencias y buenas prácticas con los vecinos.

Entre ellas estuvieron el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Sedapal, Sunass y Digesa, entre otras entidades.

Durante su participación, la autoridad edil de Lince, Malca Schnaiderman, destacó la importancia de fortalecer la conciencia ambiental desde el ámbito local y reafirmó el compromiso de la comuna con el desarrollo sostenible del distrito.

Asimismo, compartió algunos de los principales avances alcanzados por la gestión municipal en materia ambiental durante los últimos años, entre ellos la cobertura total del servicio de recolección de residuos sólidos, la recuperación de áreas verdes, la producción de plantas en el vivero municipal y el fortalecimiento de programas de reciclaje con participación vecinal.

La actividad fue organizada por el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA), una iniciativa que viene impulsando acciones permanentes de sensibilización y capacitación dirigidas a vecinos, estudiantes y organizaciones del distrito.

De esta manera, la Municipalidad de Lince reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más limpia, sostenible y responsable con el medio ambiente, promoviendo la participación ciudadana como pieza clave para el cuidado de los espacios públicos y los recursos naturales.