Un motociclista falleció tras impactar con una unidad de transporte público cuando se desplazaba por la cuadra 8 de la calle León Velarde, en Lince.

TV Perú indicó que la coaster arrolló al motociclista en una zona por la que no tiene autorización para recorrer o recoger pasajeros. La víctima no pude ser identificada porque no portaba documentos.

Una vecina indicó que los conductores de vehículos ‘piratas’ se desplazan por la calle León Velarde para acortar el trayecto y recoger pasajeros en lugares no autorizados.

Además, remarcó que los vecinos y transeúntes están expuestos a constante peligro, ya que los buses de transporte público circulan a excesiva velocidad.

