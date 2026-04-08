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Lince reabre campo del complejo Mariscal Castilla con exhibición de exfiguras del fútbol peruano.
Lince reabre campo del complejo Mariscal Castilla con exhibición de exfiguras del fútbol peruano.
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lince reabrió el campo sintético del Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla con una jornada deportiva gratuita que tuvo como principal atractivo un partido de exhibición con reconocidas exfiguras del fútbol peruano.

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