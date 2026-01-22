El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha acciones en el ámbito nacional para garantizar un buen inicio del Año Escolar 2026 de 6 225 274 estudiantes de educación básica regular, mediante el seguimiento permanente de los principales procesos del sistema educativo público, cuyo inicio de clases está previsto para el lunes 16 de marzo.

Este trabajo comprende el monitoreo de la matrícula escolar, la entrega oportuna de materiales educativos, la contratación de docentes y auxiliares, y el mantenimiento preventivo de los locales escolares, con el objetivo de asegurar que las clases se inicien en condiciones adecuadas.

El Minedu hace seguimiento y articula acciones sobre servicios educativos que funcionan en 53 631 locales escolares de inicial, primaria y secundaria de educación básica regular. De estos, 10 989 se ubican en zonas urbanas y 42 642 en zonas rurales, lo que permite una atención oportuna según las necesidades de cada territorio.

Como parte de este despliegue nacional, las acciones del Minedu permiten recoger información desde el territorio, identificar alertas tempranas y coordinar soluciones con las direcciones o gerencias regionales de Educación y las 225 unidades de gestión educativa local (UGEL) a lo largo del año, especialmente entre los meses de enero y marzo, etapa fundamental para asegurar un inicio de clases ordenado.

“Estamos revisando cada proceso junto con las regiones y las UGEL para que el año escolar empiece bien en todo el país y las familias tengan la tranquilidad de que sus hijos iniciarán clases en condiciones adecuadas”, señaló el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.

Actualmente, el sistema educativo público atiende a más de 4.3 millones de estudiantes en zonas urbanas y cerca de 1.9 millones en zonas rurales, reafirmando la presencia del Estado y su compromiso con una educación oportuna y de calidad en todo el país.