Minedu ratifica que ingreso a la educación inicial es desde los 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) ratificó que el ingreso al nivel de educación inicial se realiza a partir de los 3 años cumplidos hasta el 31 de marzo, de acuerdo con criterios pedagógicos orientados a proteger el desarrollo integral de la infancia y a respetar los ritmos de maduración propios de esta etapa clave del aprendizaje.

De esta manera, se prioriza el bienestar emocional, cognitivo y social de niñas y niños. Se debe tener en cuenta que, durante la primera infancia, incluso algunos meses de diferencia pueden marcar cambios significativos en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente”, explicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, al reafirmar el compromiso de su gestión con una educación centrada en el bienestar de la niñez.

El Minedu indicó que diversos estudios nacionales e internacionales evidencian que los niños de menor edad dentro del aula enfrentan mayores dificultades en comprensión lectora, matemática, comunicación oral y convivencia escolar. Además, suelen registrar mayores niveles de inseguridad, menor participación en clase y un mayor riesgo de fracaso escolar temprano.

En ese sentido, consideró que modificar la fecha de corte ampliaría la diferencia de edad entre estudiantes de un mismo grado hasta en 16 meses, una brecha significativa en una etapa en la que los infantes son altamente sensibles a experiencias de estrés, frustración o exigencias inadecuadas. El objetivo, según dijo, es evitar exponerlos a demandas escolares para las que aún no están preparados, que podrían afectar su seguridad emocional, su autoestima y su disposición para aprender.

Finalmente, Figueroa Guzmán recordó que la educación inicial no busca acelerar contenidos, sino fortalecer competencias a través del juego, la exploración y la interacción. “La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, enfatizó, al reiterar que una trayectoria educativa adecuada comienza por respetar cada etapa del desarrollo infantil.