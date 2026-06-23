Con la participación de más de 250 estudiantes de seis colegios de Lima, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó la plataforma web “Ponte Pilas. Dale Play a tu futuro”, una herramienta digital diseñada para acercar información, orientación y recursos de prevención a adolescentes, jóvenes, familias y actores comunitarios.

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En la ceremonia del Día Central de la Semana de la Prevención Social del Delito, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, señaló que “la experiencia a veces nos dice que hay un momento en el que uno tiene que tomar una decisión, apostar por su futuro y ponerse pilas. Y es por eso que hoy les traemos la oportunidad de un futuro mejor y de que ustedes puedan cambiar no solamente su rumbo, sino el rumbo de sus familias y de su país”.

La autoridad del sector Justicia destacó que más de 400 fundaciones se han sumado a esta plataforma para ofrecer oportunidades como becas para los adolescentes y jóvenes.

El evento también permitió visibilizar los avances y experiencias de “Cambiando Rumbos”, iniciativa que impulsa acciones preventivas y de acompañamiento para adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad, fortaleciendo factores protectores individuales, familiares y comunitarios.

Para la actividad se contó con la activa participación de estudiantes de la I.E. 6049 Ricardo Palma, I.E. 7238 Solidaridad Perú - Alemania, I.E. Príncipe de Asturias, I.E. Pachacútec, I.E. República de Nicaragua e I.E. República Federal de Alemania.

La ciudadanía puede ingresar a la plataforma web en el siguiente link: https://pontepilas.minjus.gob.pe/pontepilas/

En la ceremonia también participaron el congresista y expresidente José Jerí Oré; la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Yessica Yabar Ugarte; el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur, Omar Tello Rosales; la gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, Nelly Huamán Candia; la secretaria nacional de la Juventud, Edna Villafuerte; el secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Raúl Menacho Marcelo; representantes de Defensoría del Pueblo, Unicef, la Embajada de Italia en Perú, fundaciones y otras entidades.