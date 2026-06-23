La actividad contó con la participación de estudiantes de la I.E. 6049 Ricardo Palma, I.E. 7238 Solidaridad Perú - Alemania, I.E. Príncipe de Asturias, I.E. Pachacútec, I.E. República de Nicaragua e I.E. República Federal de Alemania.
La actividad contó con la participación de estudiantes de la I.E. 6049 Ricardo Palma, I.E. 7238 Solidaridad Perú - Alemania, I.E. Príncipe de Asturias, I.E. Pachacútec, I.E. República de Nicaragua e I.E. República Federal de Alemania.
Por Redacción EC

Con la participación de más de 250 estudiantes de seis colegios de Lima, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó la plataforma web “Ponte Pilas. Dale Play a tu futuro”, una herramienta digital diseñada para acercar información, orientación y recursos de prevención a adolescentes, jóvenes, familias y actores comunitarios.

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