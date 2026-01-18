La ciudad de Lima conmemora este domingo 18 de enero el 491 aniversario de su fundación española con una nutrida agenda de actividades protocolares, culturales, deportivas y artísticas que se desarrollan a lo largo del día en diversos espacios del Centro Histórico, en el marco del Día Central de la capital.

Las celebraciones se iniciaron desde tempranas horas de la mañana con la carrera Lima Corre 10K, que comenzó a las 6:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua, congregando a cientos de corredores y vecinos que participaron de esta fiesta ciudadana que combina deporte y homenaje a la ciudad.

Como parte de la programación deportiva, a las 4:00 p. m. se realizará el tradicional Clásico Ciudad de Lima, evento que reúne a destacados exponentes del deporte nacional y forma parte de las actividades centrales del aniversario.

Pasacalles, exposiciones y conciertos marcan el aniversario 491 de Lima. (Foto: Andina)

En el plano cultural, el Archivo General de la Nación presenta hoy un documental especial por el aniversario de Lima, con ingreso libre, que propone un recorrido por la historia de la ciudad a través de documentos y material histórico. Además, a las 12:00 p. m., la Casa de la Cultura Criolla “Rosa Mercedes Ayarza” será escenario de la charla histórica “El derrumbe de las murallas virreinales de Lima”, a cargo del especialista Miguel Ángel del Castillo.

A las 12:30 p. m. se inaugurará la muestra documental “Huellas de Lima: un viaje documental por su aniversario”, en el Jr. Moquegua 376, en el Centro Histórico. La exposición reúne documentos inéditos, además de conferencias, danzas, música en vivo, gastronomía y los tradicionales pregones limeños, y estará abierta al público hasta el jueves 29 de enero, de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lima festeja 491 años de fundación con eventos culturales y deportivos abiertos al público. (Foto: Andina)

Uno de los eventos más esperados será el Pasacalle de Lima, programado de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., con la participación de mil danzantes que recorrerán las principales calles del Centro Histórico, desde el Parque de la Muralla hasta la Plazuela Rosa Merino, llenando de color y tradición el corazón de la capital.

Las actividades culminarán a las 8:00 p. m. con el Concierto Gala de Lima, un espectáculo artístico que rendirá homenaje a la historia, identidad y diversidad cultural de la ciudad en sus 491 años de fundación.

