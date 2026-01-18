La capital celebra hoy su 491 aniversario con actividades en el Centro Histórico. (Foto: Andina)
La capital celebra hoy su 491 aniversario con actividades en el Centro Histórico. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La ciudad de Lima conmemora este domingo 18 de enero el con una nutrida agenda de actividades protocolares, culturales, deportivas y artísticas que se desarrollan a lo largo del día en diversos espacios del , en el marco del Día Central de la capital.

LEE: Sutran activa alerta preventiva para supervisar emergencias viales por lluvias y huaicos

Las celebraciones se iniciaron desde tempranas horas de la mañana con la carrera , que comenzó a las 6:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua, congregando a cientos de corredores y vecinos que participaron de esta fiesta ciudadana que combina deporte y homenaje a la ciudad.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Como parte de la programación deportiva, a las 4:00 p. m. se realizará el tradicional Clásico Ciudad de Lima, evento que reúne a destacados exponentes del deporte nacional y forma parte de las actividades centrales del aniversario.

Pasacalles, exposiciones y conciertos marcan el aniversario 491 de Lima. (Foto: Andina)
Pasacalles, exposiciones y conciertos marcan el aniversario 491 de Lima. (Foto: Andina)

En el plano cultural, el Archivo General de la Nación presenta hoy un documental especial por el aniversario de Lima, con ingreso libre, que propone un recorrido por la historia de la ciudad a través de documentos y material histórico. Además, a las 12:00 p. m., la Casa de la Cultura Criolla “Rosa Mercedes Ayarza” será escenario de la charla histórica “El derrumbe de las murallas virreinales de Lima”, a cargo del especialista Miguel Ángel del Castillo.

A las 12:30 p. m. se inaugurará la muestra documental “Huellas de Lima: un viaje documental por su aniversario”, en el Jr. Moquegua 376, en el Centro Histórico. La exposición reúne documentos inéditos, además de conferencias, danzas, música en vivo, gastronomía y los tradicionales pregones limeños, y estará abierta al público hasta el jueves 29 de enero, de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lima festeja 491 años de fundación con eventos culturales y deportivos abiertos al público. (Foto: Andina)
Lima festeja 491 años de fundación con eventos culturales y deportivos abiertos al público. (Foto: Andina)

Uno de los eventos más esperados será el , programado de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., con la participación de mil danzantes que recorrerán las principales calles del Centro Histórico, desde el Parque de la Muralla hasta la Plazuela Rosa Merino, llenando de color y tradición el corazón de la capital.

MÁS: INPE reporta muerte de interno en el establecimiento penitenciario de Chiclayo

Las actividades culminarán a las 8:00 p. m. con el Concierto Gala de Lima, un espectáculo artístico que rendirá homenaje a la historia, identidad y diversidad cultural de la ciudad en sus 491 años de fundación.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC