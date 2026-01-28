Los ciudadanos pueden dar de baja las líneas móviles que no contrataron a través del renovado aplicativo web Checa tus líneas (https://checatuslineas.osiptel.gob.pe), informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

LEE AQUÍ: Choque en el Metropolitano: bus registra seis accidentes en los últimos cinco años

Para garantizar la seguridad y evitar suplantaciones de identidad, dicha herramienta digital permite verificar cuántas líneas tiene registradas una persona. Además, incluye una nueva opción para reportar las líneas móviles que figuran a nombre de un ciudadano sin su consentimiento, pero previa verificación facial con ID Perú del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Para la validación de identidad, la persona deberá asegurarse de tener instalada la app ID Perú en su celular.

Primero, se debe ingresar, desde una PC o laptop, a la plataforma Checa tus líneas. Luego, se debe seleccionar el tipo de documento (DNI, carné de extranjería, pasaporte, RUC, entre otros) y, enseguida, digitar el número que corresponda y hacer clic en “Consultar”. Inmediatamente, se podrá ver los números móviles registrados a su nombre (con los últimos cuatro dígitos ocultos), la modalidad de contrato (prepago, pospago o control) y la empresa operadora vinculada.

Si tras la consulta la persona desconoce haber contratado una o más líneas móviles registradas a su nombre, ya sean prepago, pospago o control, se debe hacer clic en el nuevo botón “No reconozco una o más líneas”. Luego, aparecerá una ventana con el código QR del aplicativo ID Perú del Reniec, el cual se debe escanear con tu celular, desde la misma app descargada en el equipo móvil y pasar la identificación facial.

Una vez realizado el proceso de autentificación, la herramienta mostrará en la PC o laptop las líneas móviles registradas a nombre de la persona y deberá seleccionar las que no reconoce y dar clic en “Siguiente”. Así, podrá llenar el formulario con el reporte del caso y, una vez completado, debe dar clic en “Enviar registro”.

Después del registro de la solicitud, el sistema se integrará con el aplicativo Checa tu caso del Osiptel, y generará automáticamente un caso que se enviará a la empresa operadora correspondiente. Esta última tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para atenderlo.

Para consultas o dudas sobre los servicios públicos de telecomunicaciones, los ciudadanos pueden comunicarse con el Osiptel llamando al FonoAyuda 1844. También hay la opción de acudir a sus oficinas desplegadas en todas las regiones y en algunos distritos de Lima.