Usuarios pueden detectar y dar de baja líneas móviles que no contrataron a través de plataforma de Osiptel.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por

Los ciudadanos pueden dar de baja las líneas móviles que no contrataron a través del renovado aplicativo web Checa tus líneas (https://checatuslineas.osiptel.gob.pe), informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

