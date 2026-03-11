Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

En el marco del Día del Consumidor, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones cuentan con derechos fundamentales que deben conocer y requerir su cumplimiento. Uno de los más importantes es dar de baja o terminar el contrato de su servicio de telefonía móvil o fija, servicio de internet o televisión de paga sin condicionamientos ni explicaciones.

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