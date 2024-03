El Quinto Despacho del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima dictó 7 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Edgar Rivera Miranda (38), quien atropelló y mató con su camioneta a dos menores tras invadir la vía exclusiva del Metropolitano.

De esta manera, declaró fundado en parte el pedido del Ministerio Público. El efectivo de la Policía Nacional es investigado por el presunto delito de homicidio culposo, pues se calcula que iba al menos a 100 km/h por la manera en que quedó la parte frontal de la camioneta pick up.

MIRA AQUÍ: Policía que arrolló y mató a dos estudiantes ya tenía antecedentes por velocidad

En su intervención en la audiencia, el efectivo del orden había asegurado que tiene arraigo domiciliario y laboral, dijo que ingresó a la vía del Metropolitano para evadir la congestión vehicular. También pidió perdón a los familiares de las víctimas.

“La verdad no ha sido mi intención, no he salido con ganas de matar. En un momento sí decidí ingresar por la vía del Metropolitano porque vi el tráfico que había”, aseveró al admitir que el accidente ocurrió cuando trató de adelantar a una grúa.

MIRA AQUÍ: Desde vehículos oficiales y de la policía hasta carretillas de frutas invaden vía exclusiva del Metropolitano

La noche del último lunes, el policía embistió con su camioneta a dos jovencitas que transitaban por un pase peatonal de la avenida Túpac Amaru, cerca de la puerta 6 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El agente policial invadió la vía exclusiva del Metropolitano, entre las estaciones Los Jazmines y Honorio Delgado, y arrolló a las dos estudiantes del Centro Preuniversitario de la UNI, causándoles la muerte.

Se informó que Rivera Miranda arrastró por más de 50 metros a las jóvenes estudiantes Brissa y Silvia, ambas de 17 años. También se supo que Rivera Miranda ya tenía antecedentes por conducir a excesiva velocidad.

Según información de Registros Públicos, el suboficial PNP registra haber tenido en total 11 vehículos y conduce al menos dos autos: la Toyota Hilux de placa D2K-945 y un Kía Río BRT-427.

Con este último vehículo, en enero del 2022, de placa BRT-427, el agente policial fue multado con S/920 por circular a excesiva velocidad. También consigna tener seis inmuebles a su nombre.