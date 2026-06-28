Sunarp entregó título de inscripción definitiva del Museo Tumbas Reales de Sipán.
Sunarp entregó título de inscripción definitiva del Museo Tumbas Reales de Sipán.
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), a través de la Zona Registral N° II, entregó al Gobierno Regional de Lambayeque el título de inscripción definitiva que acredita la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas del predio donde se ubica el Museo Tumbas Reales de Sipán, inscrito en la Partida Registral N° 02189814.

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