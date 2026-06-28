Sunarp entregó título de inscripción definitiva del Museo Tumbas Reales de Sipán.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), a través de la Zona Registral N° II, entregó al Gobierno Regional de Lambayeque el título de inscripción definitiva que acredita la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas del predio donde se ubica el Museo Tumbas Reales de Sipán, inscrito en la Partida Registral N° 02189814.

El documento fue entregado por el jefe de la Zona Registral N° II, Gino César Yarlequé Oliva, al gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, en un acto que formaliza la actualización registral del emblemático recinto cultural que alberga al gobernante mochica.

La ceremonia también contó con la presencia del presidente de la Comisión de Turismo, Cultura e Identidad Regional de Lambayeque, Walter Alva Alva, quien es el descubridor del Señor de Sipán, y principal impulsor de este emblemático recinto. Entre los asistentes estuvieron el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, Carlos Eduardo Wester La Torre, el director del Museo de Tumbas Reales de Lambayeque, Edgard Bracamonte Lévano, así como el jefe de la Unidad Registral de la Zona II, Rafael Pantoja Barboza y otros funcionarios.

Este título con valor histórico pasará a ser parte de las inscripciones más emblemáticas que cuentan la historia del antiguo Perú. De esta manera, la Sunarp acreditó la inscripción definitiva del predio que alberga el Museo donde se puede conocer el esplendor del Señor de Sipán y la cultura Mochica, que fue descubierta en julio de 1987.

El saneamiento del predio que ocupa el Museo de Tumbas Reales de Lambayeque ha sido producto de las mesas de trabajo que Sunarp ha implementado para el trabajo coordinado con las entidades públicas.

Cabe indicar que este descubrimiento revolucionó la arqueología americana al ser la primera tumba real de un gobernante del antiguo Perú encontrada intacta y sin rastros de saqueo. Su inmenso ajuar funerario de oro, plata y piedras preciosas es considerado uno de los hallazgos más importantes del siglo XX.