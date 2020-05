Luego de que El Comercio revelara los nombres de los congresistas a favor de formalizar el taxi colectivo, la red de gremios formales de transportistas interprovinciales del Perú solicitó al Congreso anular el proyecto de ley para legalizarlos.

Hoy el pleno del congreso debatirá si se aprueba o no esta propuesta, que favorecería a una red de conductores que por años ha operado invadiendo paraderos, agrediendo a inspectores y acumulando millones de soles en infracciones de tránsito. Por la naturaleza de su trabajo, operan llenando sus unidades para obtener más ganancias, lo que los convierte en focos de contagio.

En vías urbanas de Lima se calcula que hay hasta 30 mil colectivos que invaden las rutas de los corredores. En vías nacionales la cifra sería aún mayor, por la escasez de fiscalizadores en carreteras y al ser unidades sin distintivos, muchas veces son indetectables.

Guillermo Aliaga (Somos Perú) se promocionó con afiches pegados en colectivos. Luego anunció un proyecto de ley para formalizarlos (Foto: Hugo Curotto).

A través de un comunicado, las asociaciones de transportistas advirtieron que los choferes de colectivo en vehículos van y minivan en carretera conducen hasta 16 horas al día. No tienen GPS ni control de velocidad, no están obligados a tener cinturón de seguridad de dos puntos y circulan con asientos que no están anclados a la estructura del vehículo.

“Solicitamos a los congresistas que no se cometa esta atrocidad de aprobar una ley que no beneficia a la población, sino por el contrario podría originar la quiebra de empresas que reúnen requisitos técnicos de ley, con la pérdida de 70.000 puestos que significan la supervivencia de 280.000 peruanos”, dice el comunicado.

