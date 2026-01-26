La unidad del Expreso 5 quedó seriamente dañada tras impactar contra la base del puente México. (Foto: César Grados/@photo.gec)
La unidad del Expreso 5 quedó seriamente dañada tras impactar contra la base del puente México. (Foto: César Grados/@photo.gec)
elcomercio

La unidad del Expreso 5 quedó seriamente dañada tras impactar contra la base del puente México. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • La unidad del Expreso 5 quedó seriamente dañada tras impactar contra la base del puente México. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    1 / 8

    La unidad del Expreso 5 quedó seriamente dañada tras impactar contra la base del puente México. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • Ambulancias y rescatistas permanecen en la zona mientras se coordinan los traslados a centros de salud cercanos. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    2 / 8

    Ambulancias y rescatistas permanecen en la zona mientras se coordinan los traslados a centros de salud cercanos. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • Agentes policiales y personal de la ATU resguardan el área del accidente y controlan el tránsito vehicular. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    3 / 8

    Agentes policiales y personal de la ATU resguardan el área del accidente y controlan el tránsito vehicular. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • Algunos usuarios rompieron las lunas del bus para poder salir tras el fuerte impacto. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    4 / 8

    Algunos usuarios rompieron las lunas del bus para poder salir tras el fuerte impacto. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • Pasajeros heridos fueron evacuados por las lunas rotas del bus. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    5 / 8

    Pasajeros heridos fueron evacuados por las lunas rotas del bus. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • Pasajeros permanecen en la zona a la espera de información tras el accidente. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    6 / 8

    Pasajeros permanecen en la zona a la espera de información tras el accidente. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • Pasajeros son evacuados en camillas mientras se activan los protocolos de emergencia en la estación México. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    7 / 8

    Pasajeros son evacuados en camillas mientras se activan los protocolos de emergencia en la estación México. (Foto: César Grados/@photo.gec)

  • Bomberos y personal médico atienden a los pasajeros heridos tras el choque del bus del Metropolitano en la Vía Expresa. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    8 / 8

    Bomberos y personal médico atienden a los pasajeros heridos tras el choque del bus del Metropolitano en la Vía Expresa. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

Un bus del servicio la mañana de este martes contra la base del puente México, a la altura de la estación del mismo nombre, en la , distrito de . El accidente ocurrió alrededor de las 6:55 a. m. y dejó 35 pasajeros heridos.

LEE: Trujillo: Fiscalía inicia investigación por atentado con explosivo en discoteca Luxor

Tras el impacto, se activaron los protocolos de emergencia y al lugar acudieron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, personal del y agentes de la Policía Nacional. Los heridos fueron atendidos en la vía y, posteriormente, trasladados a centros de salud cercanos según la gravedad de sus lesiones.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

La informó que, con el fin de mantener la continuidad del servicio, se habilitó temporalmente la vía mixta en sentido de norte a sur para el desplazamiento de los buses del Metropolitano. Asimismo, personal de la entidad se desplegó en la estación México para asistir a los usuarios y coordinar la evacuación.

MÁS: Elecciones 2026: ONPE selecciona candidatos a miembros de mesa para sorteo del próximo 29 de enero

Imágenes difundidas tras el siniestro muestran que algunos pasajeros rompieron las lunas de la unidad para salir, mientras que otros utilizaron las puertas de emergencia. En paralelo, se realizan labores de retiro de los escombros tanto del bus como del viaducto afectado. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del accidente y se recomendó evitar la Vía Expresa debido a la congestión vehicular generada.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC