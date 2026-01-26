Un bus del servicio Expreso 5 del Metropolitano de Lima se estrelló la mañana de este martes contra la base del puente México, a la altura de la estación del mismo nombre, en la Vía Expresa, distrito de La Victoria. El accidente ocurrió alrededor de las 6:55 a. m. y dejó 35 pasajeros heridos.

Tras el impacto, se activaron los protocolos de emergencia y al lugar acudieron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y agentes de la Policía Nacional. Los heridos fueron atendidos en la vía y, posteriormente, trasladados a centros de salud cercanos según la gravedad de sus lesiones.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que, con el fin de mantener la continuidad del servicio, se habilitó temporalmente la vía mixta en sentido de norte a sur para el desplazamiento de los buses del Metropolitano. Asimismo, personal de la entidad se desplegó en la estación México para asistir a los usuarios y coordinar la evacuación.

Imágenes difundidas tras el siniestro muestran que algunos pasajeros rompieron las lunas de la unidad para salir, mientras que otros utilizaron las puertas de emergencia. En paralelo, se realizan labores de retiro de los escombros tanto del bus como del viaducto afectado. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del accidente y se recomendó evitar la Vía Expresa debido a la congestión vehicular generada.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

