Christian Meier sorprendió a más de uno luego que se descubriera que viajó hasta Cajamarca para disfrutar de los carnavales. El reconocido cantante se disfrazó para no ser reconocido; sin embargo, su plan no salió como él esperaba.

En un video publicado en su cuenta de Tiktok, el cantante mostró el look con el que intentó pasar desapercibido en dicha ciudad. Él llevaba una peluca negra con rulos y una mascarilla que le tapaba la mitad del rostro. Meier resaltó que uno de su primer objetivo era que no fuera mojado, pero fue sorprendido por unos niños, quienes con sus pistolas de agua no tardaron en ‘atacarlo’.

“Estamos en la plaza de Cajamarca, en plenos carnavales, tratando de evitar que nos mojen. Hasta ahora nos va bien”, i nició diciendo Meier, sin saber que solo minutos más tarde iba a ser sorprendido por un grupo de niños que lo mojaron en la vía pública.

“Hemos salido casi airosos. Me agarró un ejército de niños y me empapó, pero me voy a vengar”, agregó el cantante mientras se reía.

Además, el intérprete de “Carreteras mojadas” contó que terminó siendo reconocido por una fan que se encontraba caminando por las calles de Cajamarca. En el video se ve que el cantante se tomó una foto con ella. “Un premio para ella, que es la única que me reconoció”, comentó Christian mientras se le ve posando con su seguidora.