Tras algunas especulaciones, Marvel confirmó que Charlie Cox regresará como Daredevil. Esta noticia se confirmó como parte de la gira de prensa de “Spider-Man: No Way Home”.

El responsable de confirmar la información fue el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige. Él indicó que Charlie Cox interpretará a Matt Murdock en la franquicia en caso de que regrese al Universo cinematográfico de Marvel.

“Si se viera a Daredevil en las próximos proyectos, Charlie Cox sería el actor que interpreta a Daredevil”, dijo Feige a CinemaBlend.

“Dónde vemos eso, cómo vemos eso, cuando vemos eso, está por verse”, añadió el jefe de Marvel Studios.

Hubo rumores persistentes de que Cox regrese como Daredevil en “Spider-Man: No Way Home”, aunque ni Feige ni Sony Entertainment aún no han comentado oficialmente sobre este asunto.

El propio Cox se ha mostrado tímido, sugiriendo que no quiere arruinar ninguna revelación potencial que Marvel tenga en sus planes.

“Además, si existiera la posibilidad de que eso suceda en el futuro, no quiero decir algo que pueda poner en peligro esas posibilidades porque la gente de alto nivel en Marvel, tal vez ve estas cosas o escuche lo que digo y tal vez eso influya“, dijo Cox anteriormente en un video de Forbes.

“No lo sé. No tengo idea. Me encanta lo apasionados que son los fanáticos y me siento muy, muy, muy conmovido de que tantos de ellos se hayan conectado y hayan hecho oír su voz sobre el deseo de que yo regrese”, añadió.

