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Darrell Sheets, protagonista de “¿Quién da más”, falleció a los 67 años. (Foto: YouTube / A&E)
Darrell Sheets, protagonista de “¿Quién da más”, falleció a los 67 años. (Foto: YouTube / A&E)
Por Agencia EFE

Darrell Sheets, protagonista de la serie de televisión “Storage Wars” (‘¿Quién da más’), murió a los 67 años por presunto suicidio en Arizona, informaron este miércoles las autoridades.

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