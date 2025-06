El cine y la televisión han alimentado el estereotipo del actor sin trabajo que, mientras busca su gran oportunidad, hace de mesero en un café de Hollywood, California. Pero no es un cliché, es la realidad. “Es cierto. Y lo loco es que es algo muy normal”, contó a El Comercio Eliana Córdova, actriz, directora y escritora peruana que conoce de primera mano la vida del talento audiovisual en la ciudad con más sueños per cápita del mundo. “Tal vez en Lima no se ve tan bien o hay mucho prejuicio al respecto, pero allá mucha gente internacional, sobre todo los latinos, tienen trabajos under the table [informales]; mucha gente trabajaba de ilegal”, dijo.

Ella sabe de lo que habla. Córdova egresó del Lee Strasberg Theatre & Film Institute, escuela de artes escénicas de Los Ángeles; estudió en la ciudad donde se hacen las producciones más ambiciosas de occidente. Precisamente ahora promociona en festivales el cortometraje “One Minute of Unconsciousness” (“Un minuto de inconsciencia”), que escribió y produjo junto a su hermano Sebastián. Una pieza narrativa que combina el registro documental con el ficcionado, que habla de la representación latina, específicamente sobre contar historias de peruanos migrantes. Eliana está ahora en Perú, pero volverá a Estados Unidos a corto plazo para seguir su carrera.

Filmado en Hollywood, el cortometraje presenta a una artista (interpretada por Córdova) que quiere hablar de una experiencia migrante que no se parezca a ninguna otra. En el camino, reflexiona sobre su propio proceso fuera del Perú. “A veces hay vacíos dentro de la industria en la manera cómo se abordan la identidad, la salud, y no necesariamente desde los discursos ya establecidos, sino desde el punto de vista de una mujer, de un artista centennial; [es] este nuevo sueño americano”, dijo por su parte Sebastián Córdova.

Hollywood desmitificado

Los hermanos financiaron el cortometraje con el método de crowdfunding, donde varias personas, a veces cientos, contribuyen con dinero vía internet hasta recaudar lo necesario. “Queríamos hacer algo desde un punto de vista peruano, darle un poco esa identidad”, dijo Eliana. ¿Pero a Hollywood realmente le importa el Perú? Le preguntamos. “Probablemente no, pero si no hay artistas que lo visibilicen, tal vez nunca se lleguen a enterar de que existe un país así. Creo que uno como artista en un país extranjero carga esa identidad y tiene un poco la misión de dar a conocer su país. Pero es muy de a pocos, es un camino muy largo para para lograrlo”, añadió.

A pesar de las dificultades, la cineasta aseguró que Hollywood continúa siendo la tierra de las oportunidades. “Hay para todos. Si bien hay un nivel de competencia mucho mayor, hay una industria construida. Si tú realmente quieres entrar a la industria y estás bien preparado, vas a encontrar un nicho porque siempre hay trabajo para ciertos perfiles. Hoy en día la representación está muy de moda en Estados Unidos. Todo el tiempo están apostando por eso, buscan gente que sea diversa”, contó. En ese sentido, dijo que sí se puede vivir dignamente en Hollywood como realizador audiovisual o actor, pero no de manera inmediata.

“Uno tiene que meterse en ese mundo, aprender y empezar a despegar. Si tú vas y dices ‘como sé inglés, puedo actuar en inglés’, no es así; hay todo un código que ellos manejan. Tienen diferentes tipos de comedia, de drama, de acción; es muy amplio todo. Uno tiene que formarse, buscar un coach, buscar estudios de actuación para que te prepares y conozcas a qué te estás metiendo, conocer cómo funciona la industria. Las condiciones sí están dadas para que surja algún nuevo talento latinoamericano, peruano”, dijo.