“Joker” se estrenó hace poco y se ha convertido en una de las películas más populares de todos los tiempos. De hecho, ha tenido un primer fin de semana de estreno récord, convirtiéndose en la película con mejor recaudación en taquilla de su fin de semana de octubre, con un total de 93 millones de dólares.

Y es que desde su anuncio, la película generó muchísima expectativa por tratarse de una nueva interpretación del “Joker”, el payaso criminal más gran de los cómics y un personaje que ha transcendido hasta convertirse en parte de la cultura popular actual mundial.

Con el pasar de los años, el “Joker” ha sido interpretado por muchos actores en la versión animada, en videojuegos, películas y series de televisión, pero este rol de Joaquín Phoenix ha sido una sorpresa para todos, ya que su historia por primera vez no se ha basado en los cómics de DC.

Pero sin duda alguna, uno de los datos más interesantes que dio la película fue el hecho de que Arthur Fleck, el “Joker” de Joaquín Phoenix, tenía una relación familiar que a cualquier fan de los cómics le haría “volar” la cabeza. ¡Cuidado! Habrán spoilers de la película más adelante.

¿REALMENTE THOMAS WAYNE ES EL PADRE DEL JOKER?

Considerando como se había presentado la película en un inicio, como una historia de orígenes que se desligaría de cualquier origen del “Joker” en los cómics, muchos pensaron que Batman y los Wayne no estarían presentes en la cinta de Todd Phillips. Por fortuna, el director decidió incluirlos y dar un giro muy inesperado.

En el largometraje conocemos que la madre de Arthur Fleck, Penny, le ha estado enviando cartas escritas a Thomas Wayne, un empresario famoso que ahora quiere ser alcalde, porque en su momento había trabajado para él muchos años atrás. Su objetivo era que él les ayude a ambos a salir adelante, ya que vivían en uno de los peores barrios de la ciudad.

Esto cambia más adelante en la película, cuando Arthur decide leer una de estas cartas descubriendo una amarga verdad: Thomas Wayne y su madre tuvieron una relación en el pasado, y él es su verdadero padre.

No se especifica si fue durante el matrimonio de Martha Wayne o si fue antes, lo cierto es que Arthur Fleck confronta a su madre para preguntarle sobre eso y ella le dice que si lo es, pero que ella tuvo que firmar unos papeles para que no se levante el escándalo de que el millonario tenía un hijo no reconocido.

Arthur Fleck, el Joker, tenía diferentes problemas mentales (Foto: Warner Bros)

Esto provoca más inestabilidad en Arthur, quien va a la mansión Wayne y tiene un pequeño encuentro con el joven Bruce Wayne. No obstante, Alfred lo aleja de él y cuando Arthur le cuenta que Thomas es su padre, automáticamente se ríe y recuerda todo el drama que pasó con Penny Fleck.

No contento con esto, él decide preguntarle directamente a Thomas Wayne sobre el asunto colándose a un evento de caridad. En el baño, ambos tienen una breve conversación y Thomas le confiesa que su madre ha tenido muchas fantasías y que tenía varios problemas mentales. Arthur pierde los estribos y Thomas solo atina a golpearlo en la cara.

No satisfecho con esta respuesta, va al hospital psiquiátrico de Arkham donde roba el historial de su madre, descubriendo no solamente que si había estado internada por sus problemas mentales, sino que él había sido adoptado y abusado por la pareja de Penny cuando Thomas Wayne la dejó.

Arkham State Hospital en la película del Joker (Foto: Warner Bros.)

El “final” de esta historia se da cuando Arthur va directamente al hospital donde su mamá estaba internada y la ahoga con una almohada. Más tarde, él encuentra una foto de una joven Penny con un mensaje de “Amo tu sonrisa – TW”, firmada por el mismo Thomas Wayne.

Con todos estos hechos, la incógnita sigue estando presente. ¿Acaso Thomas realmente tuvo un hijo con Penny y luego este creció con un trauma por culpa de su padrastro? ¿O acaso Penny realmente inventó todo para que Thomas pueda ayudarla con su hijo adoptivo?

Para responder estas preguntas también es necesario acotar una declaración que hizo Brett Cullen sobre esta situación en The HollyWood Reporter, revelando un crucial detalle entre la relación de Thomas Wayne y Penny Fleck que no se aclara en la película:

"La historia detrás menciona a la madre de Arthur trabajando en la casa de Thomas, y ella era una mujer hermosa de la que Thomas se sentía atraído lo que los llevó a tener una relación física", comentó Cullen en conversaciones con el director Todd Phillips. "Más adelante en la vida, ella fue internada varias veces en instituciones mentales y en mi mente, Thomas Wayne la puso allí".

La verdad de Thomas Wayne y su relación con el Joker (Foto: Warner Bros)

Su última declaración es de vital importancia, ya que parece dar a entender que ni siquiera el mismo Brett Cullen está seguro de cuál fue la verdadera historia de Thomas Wayne y Penny Fleck. Para él, como dice la entrevista, fue un plan del millonario para desacreditar a la mujer sobre un supuesto hijo suyo.

Para argumentar los problemas mentales de Arthur, los fans han relacionado el caso psiquiátrico de Penny junto a sus abusos cuando era pequeño lo que lo llevó a tener los trastornos que se ven en la película. Esto también jugaría a favor de que Thomas en realidad si es el padre de Arthur.

Por otro lado, si lo sucedido con Penny fue hace casi más de 30 años, ¿cómo fue posible que Alfred haya reconocido el caso de Arthur tan rápidamente? Muchos apuntan a que fue un problema tan grande que incluso el mayordomo se unió al gran plan de su maestro para encubrir sus huellas.

Además de todo, si Penny Fleck en realidad también tiene alucinaciones o problemas mentales, ¿cómo se acuerda tan lúcidamente de que tuvo que firmar algunos papeles para Thomas Wayne y que no podía decir nada al público de que Arthur era su hijo?

Pero el detalle clave es la foto que tenía Penny cuando era joven. Si Thomas no hubiera tenido ningún romance con ella en secreto, jamás le habría escrito esa firma en la foto. Además, considerando como se presenta el personaje en la película, no sería extraño el hecho de que él se hubiera acostado con una de sus subordinadas y luego enviarla lejos para no saber nada de su hijo fuera del matrimonio.

Lo cierto es que esta incógnita será discutida por muchas personas con el pasar de los meses, pero quien tendrá la última respuesta será el mismo Todd Phillips. Este giro de que el Joker es el medio-hermano de Bruce Wayne es algo nunca antes visto en los cómics. Es algo tan retorcido e irónico pensar que ambos hijos de Thomas Wayne sufrieron los suficientes traumas en sus vidas como para convertirse en el Joker y en Batman respectivamente.