El actor Leonardo DiCaprio destacó la importancia del cine original sobre el contenido masivo durante un discurso difundido en video al recibir el Desert Palm Achievement Award, un reconocimiento a su trayectoria y aporte a la industria cinematográfica.
DiCaprio no pudo asistir en persona a la ceremonia del Palm Springs International Film Festival, debido a cancelaciones de vuelos causadas por conflictos aéreos en el Caribe, pero envió un mensaje grabado que fue bien recibido por cineastas y público.
LEE: Leonardo DiCaprio producirá un documental sobre rodaje del clásico ‘El mago de Oz’
En su intervención, el actor enfatizó que “las películas aún importan”, subrayando que los filmes originales siguen siendo relevantes pese a los cambios que ha traído la era del streaming.
“Los filmes originales son más difíciles de hacer y proteger, pero las películas siguen siendo importantes, no el contenido, sino el cine”, afirmó DiCaprio en su mensaje, defendiendo la experiencia conjunta de ver cine en salas de proyección.
El discurso también resaltó el valor de la narrativa cinematográfica como experiencia colectiva, algo que el actor considera esencial para la cultura del cine tradicional en tiempos de plataformas digitales y producción automatizada.
MÁS INFORMACIÓN: Leonardo DiCaprio y su emotivo recuerdo junto a la actriz Diane Keaton cuando tenía 18 años: “Tuve el honor de trabajar con ella”
El reconocimiento llega en un momento en que la película “One Battle After Another”, protagonizada por DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, ha sido uno de los filmes más comentados de la temporada de premios, con múltiples nominaciones en eventos como los Globos de Oro 2026.
Con su mensaje, DiCaprio se suma al debate en Hollywood sobre el futuro del cine frente a la dominancia del contenido de plataformas, llamando a preservar las producciones originales que buscan contar historias profundas y compartidas en salas de cine.
TE PUEDE INTERESAR
- Ricardo Bedoya: “No es verdad que se pueda hacer cine sin apoyo del Estado”
- “Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años
- “Peligrosa y genial”: “El acorazado Potemkin”, la película soviética que fue prohibida en el mundo y que cambió el cine para siempre
- Will Smith: su exmúsico lo demanda por supuesto acoso sexual
- “La gente dice que Dragón ya no podrá levantar la pierna”: “La Gran Sangre” vuelve y Miyashiro da detalles exclusivos
Contenido sugerido
Contenido GEC