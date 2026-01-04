El actor Leonardo DiCaprio destacó la importancia del cine original sobre el contenido masivo durante un discurso difundido en video al recibir el Desert Palm Achievement Award, un reconocimiento a su trayectoria y aporte a la industria cinematográfica.

DiCaprio no pudo asistir en persona a la ceremonia del Palm Springs International Film Festival, debido a cancelaciones de vuelos causadas por conflictos aéreos en el Caribe, pero envió un mensaje grabado que fue bien recibido por cineastas y público.

En su intervención, el actor enfatizó que “las películas aún importan”, subrayando que los filmes originales siguen siendo relevantes pese a los cambios que ha traído la era del streaming.

“Los filmes originales son más difíciles de hacer y proteger, pero las películas siguen siendo importantes, no el contenido, sino el cine”, afirmó DiCaprio en su mensaje, defendiendo la experiencia conjunta de ver cine en salas de proyección.

Leonardo DiCaprio missed tonight’s #PSIFF2026 due to restricted airspace amid the conflict in Venezuela so he sent in a recorded message. “I'm stuck on the East Coast,” said the One Battle After Another star who had been vacationing in St. Barths. He used a chunk of his speech to… pic.twitter.com/2lGLCdWlqp — Chris Gardner (@chrissgardner) January 4, 2026

El discurso también resaltó el valor de la narrativa cinematográfica como experiencia colectiva, algo que el actor considera esencial para la cultura del cine tradicional en tiempos de plataformas digitales y producción automatizada.

El reconocimiento llega en un momento en que la película “One Battle After Another”, protagonizada por DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, ha sido uno de los filmes más comentados de la temporada de premios, con múltiples nominaciones en eventos como los Globos de Oro 2026.

Con su mensaje, DiCaprio se suma al debate en Hollywood sobre el futuro del cine frente a la dominancia del contenido de plataformas, llamando a preservar las producciones originales que buscan contar historias profundas y compartidas en salas de cine.