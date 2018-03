Oscar 2018: Y el mejor director es...

Con trece nominaciones, "The Shape of Water" de Guillermo del Toro parte como favorita al Oscar 2018. Y aunque en la temporada de premios, los trofeos que ha alzado la cinta no han sido tantos como se esperaban, en la categoría Mejor director el mexicano tiene altas chances de llevarse la estatuilla.

Guillermo Del Toro, que ha cosechado grandes aplausos por su labor tras las cámaras en "La forma del agua", tratará de hacerse con la estatuilla al Mejor director frente a Jordan Peele, que sorprendió con su nominación por "Get Out"; y Greta Gerwig, quien con "Lady Bird" podría convertirse en la segunda mujer en llevarse este premio que ganó en el pasado Kathryn Bigelow.

Cierran las nominaciones en esta categoría: Christopher Nolan por "Dunkirk" y Paul Thomas Anderson por "Phantom Thread".

De ganaro, Guillermo Del Toro podría convertirse en el tercer realizador mexicano que vence en los Oscar en el último lustro, tras los triunfos de sus amigos y compatriotas Alfonso Cuarón ("Gravity", 2014) y Alejandro González Iñárritu ("Birdman", 2015, y "The Revenant", 2016).