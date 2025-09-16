Robert Redford, uno de los actores más prestigiosos de Hollywood, sorprendió a sus seguidores al unirse al Universo Cinematográfico de Marvel. Acostumbrado a filmes con contenido social y político, su participación en una franquicia de superhéroes mostró su interés por explorar roles distintos a los habituales.

En 2014 debutó en “Capitán América: El Soldado del Invierno” como Alexander Pierce, un alto mando de S.H.I.E.L.D. que se revela como líder encubierto de Hydra. Su personaje, inicialmente presentado como aliado, se convierte en una pieza clave dentro de la trama y en uno de los antagonistas más recordados del UCM.

La película se destacó por su estilo de thriller político, algo que conectó con la trayectoria de Redford en clásicos como “Todos los hombres del presidente”. Su presencia dio mayor credibilidad y peso dramático a la historia, convirtiendo a “El soldado del invierno” en una de las cintas más elogiadas de Marvel.

Robert Redford debutó en el UCM como Alexander Pierce en "El soldado del invierno". (Foto: Marvel Studios)

Los directores Anthony y Joe Russo explicaron que buscaban un actor con autoridad y experiencia para el papel. Redford aceptó el reto porque le resultaba “divertido” y una oportunidad de acercarse a una nueva generación de espectadores.

En 2019, regresó brevemente en “Avengers: Endgame”, con un cameo que retomó su personaje en un momento clave de la película. Aunque su participación fue corta, sirvió como cierre narrativo para Alexander Pierce y homenaje a su trabajo previo en Marvel.

Este cameo coincidió con el retiro de Redford de la actuación, lo que le dio un significado especial. Además, reforzó el carácter épico de Endgame, que reunió a numerosos actores que habían pasado por la saga.

Robert Redford participó por última vez en el UCM en "Avengers: Endgame". (Foto: Marvel Studios)

Con solo dos apariciones, Robert Redford dejó una huella importante en Marvel Studios. Su interpretación de Alexander Pierce aportó profundidad política al MCU y representó el puente entre el cine clásico y el fenómeno contemporáneo de los superhéroes.

Cabe resaltar que un metraje de Robert Redford en “Avengers: Endgame” fue utilizado en el episodio “Glorioso propósito” en la primera temporada de “Loki”. Además, el actor fue entrevistado en el documental “Marvel Studios: Assembling a Universe”.