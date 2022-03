Tras la ola de críticas que ha recibido por su participación en la película de Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la actriz peruana Stephanie Cayo salió al frente para aclarar que en la cinta ella no representa a la mujer “andina”; tal y como la describió un artículo de la web Vogue México.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz nacional se refirió a la película que protagoniza junto a Maxi Iglesias, y aseguró que el fin de la cinta de Netflix es dar a conocer el Perú al mundo.

“Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. HQNVAE (‘Hasta que nos volvamos a encontrar’) no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable”, precisó en un primer tuit.

Asimismo, Stephanie Cayo también respondió a las críticas y aseguró sentirse orgullosa de protagonizar la primera película grabada íntegramente en Perú.

“Les doy un consejo, yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película”, escribió Cayo.

Stephanie Cayo utilizó su cuenta de Twitter para responder a las críticas en su contra. (Foto: @Stephanie_Cayo)

Grabada en diversas locaciones de Cusco, Puno y Paracas, “Hasta que nos volvamos a encontrar” contará además con las participaciones de Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre otros destacados actores nacionales.

