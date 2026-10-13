Mododentro, grupo teatral griego, se presenta en Lima el 14 y 19 de octubre dentro del marco de Perú Bienal 2026.
Mododentro, grupo teatral griego, se presenta en Lima el 14 y 19 de octubre dentro del marco de Perú Bienal 2026.
Por Redacción EC

El grupo teatral griego Mododentro, con sede en Atenas, tendrá esta semana una presencia doble en Lima: una velada de poesía y música en Miraflores y una función teatral sobre la muerte de Edgar Allan Poe en Jesús María. Así, el público podrá conocer en pocos días las dos facetas de la compañía que explora la tradición poética de Grecia y la que se atreve a reinterpretar la vida de un clásico de la literatura estadounidense.

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