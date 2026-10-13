El grupo teatral griego Mododentro, con sede en Atenas, tendrá esta semana una presencia doble en Lima: una velada de poesía y música en Miraflores y una función teatral sobre la muerte de Edgar Allan Poe en Jesús María. Así, el público podrá conocer en pocos días las dos facetas de la compañía que explora la tradición poética de Grecia y la que se atreve a reinterpretar la vida de un clásico de la literatura estadounidense.

La primera cita es el miércoles 14 de octubre, a las 7:00 p. m., en el Teatro Ricardo Palma de Miraflores. La propuesta, planteada como un viaje en el tiempo por Grecia y el Perú, reunirá poesía y música en un recorrido que conecta a ambos países a través de algunos de sus grandes poetas. Los poemas se escucharán en griego y en español, lo que permitirá apreciar la sonoridad del idioma original junto con su versión en castellano. La invitación incluye también versos de Odysseas Elytis, el poeta griego ganador del Nobel de Literatura.

La segunda actividad es el lunes 19 de octubre, a las 7:30 p. m., en el Teatro Ricardo Blume. Allí se presentará “6 días. El final de un poeta”, una obra que imagina los últimos seis días de vida de Edgar Allan Poe. La historia se ambienta inicialmente en Baltimore, en 1849, y combina encuentros fantásticos, recuerdos y relatos paralelos, entre ellos el de un farero que enfrenta el aislamiento. La dirección es de Giorgos Tzavaras, quien comparte escenario con Iliana Pazarzi y Alexandros Vamvoukos, ambos actores griegos integrantes de Mododentro.

Ambas presentaciones forman parte de la programación internacional de Perú Bienal, organización que promueve la industria artística, creativa y cultural del país y que ha incorporado propuestas escénicas de distintos países a su calendario. Con estas dos citas, la compañía ateniense propone al público limeño dos formas de acercarse a la cultura griega: a través de su poesía, en la voz de sus poetas, y a través del teatro, con actores griegos que ofrecen una mirada contemporánea sobre un autor universal.