“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados” decía el escritor británico Ernest Benn y en pocos lugares del mundo esto es tan evidente como el Perú. Pero si esta frustrante situación tiene una parte positiva es que esta inspira las plumas de escritores, politólogos y periodistas para crear libros que intentan dar sentido a nuestra precaria y confusa realidad, muchos de los cuales serán presentados en la próxima Feria Internacional del Libro de Lima.

“ Vivimos en un país donde las noticias y escándalos políticos suceden a tal velocidad que estos no permiten al ciudadano sentarse un momento para pensar en su gravedad ”, señala a El Comercio el periodista y escritor Christopher Acosta. “Un libro te da la oportunidad de volver a episodios de esta naturaleza y verlos con más calma.”

Eso es lo que intenta hacer con su última obra “Presidentes por accidente”, un doble perfil sobre los presidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte que busca llenar los vacíos de conocimiento de dos mandatarios que estuvieron a cargo del Perú durante uno de sus periodos más convulsos.

“ La investigación parte de la premisa de que, si a Castillo conocemos poco, a Boluarte menos. En el periodo que trata este libro han ocurrido una elección apretada, un golpe de Estado y 60 muertes, todo más o menos en un año y medio” indica. “Entonces vuelvo a esas historias con información inédita que nos permiten entender estos procesos políticos y a los personajes que estuvieron detrás de decisiones tan importantes.”

El libro de Acosta no es el único interesado en indagar nuestra historia política reciente y en “Palabra de maestro: Crónica de un desgobierno”, Stefanie Medina realiza una exhaustiva investigación de los entretelones del gobierno de Pedro Castillo, nacida de su minucioso seguimiento de las idas y venidas del despacho paralelo del entonces mandatario en su casa de jirón Sarratea.

“Para este libro he tenido la oportunidad de conversar con más de 60 fuentes, on y off the record, incluyendo ministros, expresidentes, funcionarios y policías para pedirles que me cuenten cómo pasó tal cosa”, afirma Medina. “ Esto me permitió atar cabos en temas que muchos vimos en televisión, como la elección de Guido Bellido como premier, y conocer de todos los ángulos esta parte de nuestra historia .”

No todos los libros políticos que se presentarán a la FIL Lima giran en torno a nuestros mandatarios. En “¿Cuándo se jodió el Congreso?”, el periodista Martín Hidalgo intenta responder la razón por la cual este órgano de gobierno es uno de los más desprestigiado ante la población.

“El Congreso es algo de lo que hablamos todos los días, pero que yo siento que todavía no nos hemos todavía sentado a estudiar detenidamente por qué es así el que tenemos fuera del ámbito académico”, consideró el autor, quien en su obra busca responder interrogantes como cuánto cuesta un voto, por qué hay blindaje y cuánto trabaja en realidad un parlamentario en boca de quienes fueron (y quienes todavía son) nuestros representantes.

Otros textos intrigantes se adentran aún más en nuestra historia, como el del politólogo José Alejandro Godoy “Peligro: Orden de disparar” que analiza la primera mitad de la década de los 80, crucial para la historia del Perú por abarcar el regreso de la democracia y el surgimiento del terrorismo. También que destacar “Repúblicas Defraudadas” de Alberto Vergara, un ensayo que nos acerca al malestar que envuelve a América Latina y sus frágiles democracias, y “Universidad y política en el Perú” de Omar Manky y Noelia Chávez que analiza los a veces sutiles vínculos entre la educación y las clases gobernantes. La página nos queda corta para toda esta rica y variada oferta en la FIL Lima, solo queda al lector interesado dedicarle su tiempo y atención.