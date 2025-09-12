La cantante peruana Angelí Boza se abre camino en la industria musical y debuta con su álbum “Diferente”, un trabajo discográfico compuesto por 6 canciones en el que reinterpreta grandes baladas clásicas del inglés al español con un estilo fresco.

Como parte de la promoción de este álbum, la artista nacional presentó su nuevo tema “Regresa a mí”, icónico tema de Toni Braxton, llevado a una nueva versión en español con un arreglo musical que respeta la esencia original.

Con este proyecto, Angelí busca rendir homenaje a las grandes voces femeninas de la balada internacional, acercando al público peruano y latinoamericano versiones en su idioma que transmiten emociones intensas y universales.

Angelí Boza hace su debut con el lanzamiento de su álbum “Diferente”. (Foto: Instagram)

“Este álbum es un sueño hecho realidad. Quiero que quienes lo escuchen sientan que estas canciones, que marcaron a toda una generación, pueden volver a emocionar, pero ahora en español y con una nueva mirada”, comentó Angelí Boza.

Cabe destacar que este nuevo álbum se grabó con grandes músicos como Lexter Pérez en los trombones, que trabaja con Ricky Martín, y Dernel que trabaja con Bad Bunny en su residencia en Puerto Rico.

La producción se grabó en Puerto Rico en Rolo Estudios, donde graban artistas como Victor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo, entre otros. Como músicos destacados se encuentran Luisito Carrion en los coros, Julio Alvarado, la primera trompeta de El Gran Combo de Puerto Rico, Richard Carrasco en el bongó y campana, y en la dirección musical se encuentra Carlitos García, director de Norbert Vélez de Sesiones de la loma.