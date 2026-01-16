Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el Super Bowl

Escuchar
Bad Bunny aparece bailando en el tráiler oficial de su show en el Super Bowl LX. (Foto: Captura de YouTube)

Por Redacción EC

El popular artista puertorriqueño Bad Bunny presentó este viernes un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero durante el entretiempo de la Super Bowl, en colaboración con Apple Music, y en el que promete que “el mundo bailará” esa noche.

