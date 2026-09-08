BTS cuenta con un miembro especial. Se trata de Stoney Blue, un goldendoodle de color marrón que acompaña al grupo y al equipo de producción durante sus presentaciones alrededor del mundo. (Foto: Instagram / @stoneybluethedood)
BTS cuenta con un miembro especial. Se trata de Stoney Blue, un goldendoodle de color marrón que acompaña al grupo y al equipo de producción durante sus presentaciones alrededor del mundo. (Foto: Instagram / @stoneybluethedood)
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Falta poco para la llegada de BTS a Perú, pero ya se conocen varios detalles de la gira “World Tour Arirang”. Entre las grandes revelaciones está una que ha llamado la atención de ARMY, se trata del octavo integrante de la boy band: Stoney Blue, un goldendoodle de color marrón que acompaña al grupo y al equipo de producción durante sus presentaciones alrededor del mundo.

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