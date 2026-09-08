Falta poco para la llegada de BTS a Perú, pero ya se conocen varios detalles de la gira “World Tour Arirang”. Entre las grandes revelaciones está una que ha llamado la atención de ARMY, se trata del octavo integrante de la boy band: Stoney Blue, un goldendoodle de color marrón que acompaña al grupo y al equipo de producción durante sus presentaciones alrededor del mundo.

Aunque algunos fans lo han bautizado cariñosamente como el “octavo miembro” de BTS, Stoney Blue no pertenece a ninguno de los siete integrantes. El perro es propiedad de Angie Warner, mánager de la gira, y forma parte del equipo que acompaña a la agrupación durante esta extensa serie de conciertos.

Su presencia cumple una función específica. Stoney Blue cuenta con certificación como perro de apoyo emocional y acompaña tanto a los artistas como al personal técnico en los momentos de mayor presión que implica una gira internacional de estas dimensiones.

Stoney Blue en el concierto de BTS en L.A ❤️🐶



Psd: Stoney Blue es un Goldendoodle certificado como perro de apoyo emocional y terapia que viaja junto a BTS durante los conciertos del Tour para ayudar a reducir el estrés del grupo y su equipo de producción. pic.twitter.com/Y6O3HD3oXU — Nicolle - VI A BTS EN L.A ⟭⟬⁷ ⊚⊝⊜ (@nm9711) September 4, 2026

Gracias a esta certificación, el goldendoodle puede ingresar a zonas restringidas de los recintos donde se presenta BTS, incluyendo áreas de backstage. Su función consiste en brindar compañía y ayudar a reducir el estrés del grupo y de los trabajadores durante las largas jornadas de preparación y conciertos.

La relación de Stoney Blue con BTS tampoco comenzó con el actual “World Tour Arirang”. El perro ya había acompañado a la agrupación durante los conciertos de “Permission to Dance on Stage” en Las Vegas, en 2021. Desde entonces, se ha mantenido cerca del entorno profesional de los integrantes.

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Además, Stoney Blue estuvo presente durante la presentación de J-Hope en Lollapalooza y acompañó a Suga durante su gira “D-Day”. En total, lleva alrededor de cinco años formando parte de diferentes actividades relacionadas con los integrantes de BTS.

BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP) / KIM MIN-HEE

Ahora, su presencia vuelve a llamar la atención durante el “World Tour Arirang”, la gira que reúne nuevamente a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sobre los escenarios. La propia página oficial de BIGHIT MUSIC presenta esta gira mundial como parte de la nueva etapa de BTS.