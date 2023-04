Mecnun Giasar contesta el teléfono desde Miami. Está molesto. Hace poco se enteró que el influencer peruano iOA dio un par de conciertos para sus fanáticos en el Parque de la Exposición y que utilizó las canciones de Rosalía y su coreografía. “Él ganó dinero con mi trabajo, y no me pagó ni me acreditó”, sentencia en exclusiva para El Comercio.

Dice Giasar que ya habló con Rosalía, que ella lo apoya y que está de acuerdo si él decide hacer respetar sus derechos. “Ella no tiene nada que ver en esto. Es mi obra”.

“Esta persona no le pidió permiso a nadie para hacer esto. Robó todo mi trabajo, el concepto, las identidades de mis bailarines, quienes están molestos, estafados y tristes. Ahora tenemos controlar el daño”, afirma el coreógrafo

Y agrega: “He hablado con un abogado peruano. Vamos a tomar acciones legales. Esto tiene que hacerse público de una vez”.

Este Diario le escribió por mail al influncer peruano, pero al cierre de nota no hubo respuesta.

En declaraciones a “Más Espectáculos” de América Televisión, Ioanis Patsias -nombre de pila de iOA- explicó que gastó más de 100 mil dólares. También contó que le escribió a Rosalía por redes sociales, pero sin éxito. “Espero que le gusten mis Tik Toks”, comentó.

Sobre cómo consiguió el dinero para el proyecto, Patsias explicó: “Las entradas financian una parte. También trabajo con marcas en otras campañas y consigo otra más. El resto es fe de que en el futuro más cosas vendrán y podré seguir pagando la producción”.