El legendario músico argentino Fito Páez llega a Lima este martes para ofrecer un único y esperado concierto el próximo 9 de setiembre en Costa 21, como parte de su exitosa gira internacional “Páez Tecknicolor”. Las entradas están a la venta a través de Teleticket y la expectativa es muy alta por parte del público peruano, que agotó rápidamente las primeras localidades disponibles.

Reconocido por ser una de las figuras más influyentes del rock en español, el intérprete de clásicos como “Mariposa tecknicolor”, “11 y 6” y “Pétalo de sal” regresa a los escenarios con una propuesta que repasa sus grandes éxitos, con una puesta en escena renovada que celebra su carrera de más de cuatro décadas.

El artista llega a la capital peruana en un momento de gran exposición mediática, no solo por su gira internacional, sino también por rumores que circulan en la prensa argentina sobre un presunto regreso amoroso con la periodista Julia Mengolini. Según informó el programa “LAM” (América TV), Fito y Mengolini habrían retomado su vínculo sentimental luego de más de una década de haber terminado su anterior relación. La chispa se habría reencendido tras un emotivo reencuentro en el programa radial “Mirá quién vino” (Futurock), donde compartieron una extensa conversación al aire el pasado 16 de mayo.

En tanto, su separación con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien mantuvo una relación de más de diez años, se habría producido debido a la distancia física y al desgaste del vínculo, luego de que ella se trasladara a vivir a España para continuar con su carrera artística.

Más allá de los titulares sobre su vida personal, lo que realmente acapara la atención es su música. Fito Páez promete una noche inolvidable en Lima, con un show que combina energía, nostalgia y la esencia del rock latinoamericano.