Kurt Cobain a 25 años de su muerte: 5 formas en las que influyó en la música

De no haber acabado con su vida un 5 de abril de 1994, Kurt Cobain tendría hoy en día 52 años. Y aunque físicamente ya no está entre nosotros, dos décadas después, su obra sigue vigente. A propósito de la fecha, hacemos un balance sobre el por qué de su importancia en la música.

1. EL ROSTRO DEL GRUNGE

Con Nirvana, banda que lideró el movimiento grunge, Kurt Cobain ayudó al rock a a renacer de sus cenizas. El disco "Nevermind", que publicó en 1991, fue un diamante en bruto que vendió más de 30 millones de ejemplares en el mundo, cuando los que lideraban en ese momento en las radios internacionales eran artistas como Michael Jackson y Bryan Adams.

En enero de 1992, Nirvana ingresó al ránking Billboard con "Smells Like Teen Spirit". El tema llegó a alcanzar el puesto 6. Ese mismo año, "Come as You Are" y "Lithium" también entrarían al ránking. Entre las canciones que sonaban en aquella época destacan "Dangerous" de Michael Jackson y "End of the Road" de Boyz II Men.

2. UN SONIDO INNOVADOR

Para el periodista y músico francés Stan Cuesta, autor del libro "Nirvana, un fin de siglo estadounidense", la importancia de Kurt Cobain recae en lo "novedosa" que fue su propuesta. Charles R. Cross, autor de tres libros dedicados al artista, explicó en una entrevista con la agencia AFP que "Kurt Cobain sigue siendo el artista musical más importante de estas dos últimas décadas, aunque solo sea por este disco ('Nevermind')".

3. EL PODER DE LA PALABRA

Para Charles R. Cross, además del sonido, Nirvana fue influyente por la manera en la que trabaja sus letras Kurt Cobain. "La manera que Cobain tenía de escribir canciones se convirtió en un modelo. Demostró que se podían expresar emociones dolorosas, la cólera, hablar de su depresión o incluso de cosas horribles como la violación. El impacto sigue siendo enorme entre muchos artistas", dijo el periodista estadounidense.

4. VERSIONADO POR EL HIP HOP

En una entrevista a la revista inglesa New Musical Express, Lana Del Rey afirmaba en 2011 que Cobain seguía siendo "su primera inspiración para no ceder a los compromisos de mi música o mis textos". Prueba de que su herencia se encuentra entre artistas actuales de estilos musicales muy dispares.

El hip hop ha versionado mucho a Nirvana en los últimos años. El rapero Jay-z incluso ha versionado letras de "Smells Like Teen Spirit", en su canción "Holy Grail" en 2013.

"Es algo bastante reciente", asegura Charles R. Cross. "Actualmente más de 50 artistas están registrados en la página whosampled.com por haberse servido del repertorio del grupo".

5. CONEXIÓN CON LOS JÓVENES

Aunque el rock es menos popular actualmente, Nirvana sigue siendo escuchado entre los jóvenes. El vídeo de "Smells Like Teen Spirit" contaba con 495 millones de vistas en Youtube.

"Muchos no habían nacido cuando Cobain murió. Pero ahora son ellos los que mantienen las webs de internet, los que compran los discos. No es algo anecdótico", observa Stan Cuesta.

