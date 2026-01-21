Escuchar
(2 min)
La gala sinfónica ofrecerá una selección de los temas más representativos del grupo, incluidos "El Aguajal", "Tienes tu dueño" y "La novia" | Foto: Dante Rossi / Difusión

La gala sinfónica ofrecerá una selección de los temas más representativos del grupo, incluidos "El Aguajal", "Tienes tu dueño" y "La novia" | Foto: Dante Rossi / Difusión

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La gala sinfónica ofrecerá una selección de los temas más representativos del grupo, incluidos "El Aguajal", "Tienes tu dueño" y "La novia" | Foto: Dante Rossi / Difusión
La gala sinfónica ofrecerá una selección de los temas más representativos del grupo, incluidos "El Aguajal", "Tienes tu dueño" y "La novia" | Foto: Dante Rossi / Difusión
Por Redacción EC

El grupo de cumbia peruano Los Shapis confirmó que tendrán una tercera función para su espectáculo “Gala Sinfónica – Los Shapis – 45 años”, que fusiona la música tropical andina con la sonoridad académica, programado a realizarse os días viernes 13 y domingo 15 de febrero de 2026, en el Gran Teatro Nacional.

Los Shapis en el Gran Teatro Nacional: Anuncian tercera función para su concierto sinfónico
Música

Los Shapis en el Gran Teatro Nacional: Anuncian tercera función para su concierto sinfónico

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país
Historias

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país

Anatomía de BTS: ¿Quién es quién en el fenómeno mundial del K-pop?
Música

Anatomía de BTS: ¿Quién es quién en el fenómeno mundial del K-pop?

Yanaruna Festival: Mauricio Mesones, Milena Warthon y otros artistas unen fuerzas con en un evento “afroandino”
Música

Yanaruna Festival: Mauricio Mesones, Milena Warthon y otros artistas unen fuerzas con en un evento “afroandino”