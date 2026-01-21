Los Shapis en el Gran Teatro Nacional: Anuncian tercera función para su concierto sinfónico

El grupo de cumbia peruano Los Shapis confirmó que tendrán una tercera función para su espectáculo “Gala Sinfónica – Los Shapis – 45 años”, que fusiona la música tropical andina con la sonoridad académica, programado a realizarse os días viernes 13 y domingo 15 de febrero de 2026, en el Gran Teatro Nacional.

La celebración por las más de cuatro décadas de vida artística de la banda fundada en Huancayo por Jaime Moreyra y Julio Simeón “Chapulín el Dulce”, presentará un formato de gran escala, estableciendo un diálogo entre la tradición popular y la música sinfónica, reinterpretando clásicos como "El Aguajal", "Tienes tu dueño" y "La novia".

Afiche del concierto de Los Shapis

La dirección musical y los arreglos están a cargo de Lito Santos, flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional con experiencia previa en proyectos de rock (Leusemia) y colaboraciones con figuras de la talla de Plácido Domingo.

“Llevar nuestras canciones al lenguaje sinfónico es volver a mirarlas y escucharlas con otros oídos, reconociendo su fuerza, su mensaje y su historia. Lo que nació del pueblo hoy puede resonar en escenarios mayores sin perder su esencia” , manifestaron los artistas.

El espectáculo de Los Shapis, quienes fueron reconocidos en 2019 como Personalidad Meritoria de la Cultura, es producido por Candu, contará con más de 30 músicos en escena y artistas invitados

El cronograma de presentaciones queda establecido de la siguiente manera:

Viernes 13 de febrero: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Domingo 15 de febrero: 4:00 p. m. (Nueva función) y 8:00 p. m.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus, con precios desde los S/ 50.