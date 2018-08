Madonna cumple 60 años: los romances que marcaron la vida de la estrella | FOTOS

Jean-Michel Basquiat

La cantante estadounidense Madonna se enamoró del artista francés Jean-Michel Basquia en 1982, cuando ambos aún no conocían la popularidad. La relación solo duró algunos meses, pero Madonna la recordó en una entrevista con Interview: “Recuerdo que me despertaba por la noche y no estaba en la cama conmigo, sino de pie, pintando, a las cuatro de la mañana, en una especie de trance frente al lienzo. Me fascinaba eso, que trabajase cuando se sentía motivado”. Se dice que la relación terminó por la adicción que tenía el francés a la cocaína.



"Jellybean" Benitez

El productor de música estadounidense de origen puertorriqueño, John "Jellybean" Benitez tuvo un romance de dos años con Madonna, a inicios de su carrera. Él la acompañó en la producción de su disco debut “Madonna” (1983), incluyendo los singles "Everybody", "Borderline", "Lucky Star" y "Holiday".



Sean Penn

Madonna y Sean Penn se conocieron en 1985. Ella ya había publicado sus discos "Madonna" (1983) y "Like a Virgin" (1984), y él ya había estrenado su aclamada cinta "Bad Boys" (1983). Se casaron meses después, en agosto de 1985, y era la pareja de moda en el Hollywood de aquel entonces. Los dos protagonizaron "Shanghai Surprise" (1986), dirigida por Jim Goddard , y Madonna dedicó su tercer álbum de estudio "True Blue" (1986) a Penn. La relación se tornó tormentosa, con situaciones de violencia doméstica, donde incluso el actor la encerraba en el horno de la cocina después de golpearla. Se divorciaron en 1989, aunque en un par de ocasiones se han encontrado en eventos y han demostrado que llevan una cordial amistad.



Tupac Shakur

El rapero Tupac Shakur y la cantante Madonna fueron pareja a principios de los noventa. La pareja se conoció en 1993 en la entrega de los premios Soul Train Music Awards, en Los Ángeles. Ya en 1994 tenían una sólida relación, pero hace algunos años se publicó una carta donde el fallecido rapero declaraba el fin de su noviazgo por que Madonna era una mujer blanca. "Para ti ser vista con un hombre negro no supone ningún en peligro para tu carrera. Es más te haría parecer como una mujer abierta. Pero para mí, al menos desde mi forma de verlo, es como si estuviera defraudando a la mitad de la gente que me hizo ser lo que yo soy. Nunca quise hacerte daño", señaló Tupac en una carta escrita para Madonna en 1995.



Carlos León

Carlos León, bailarín y preparador físico, tuvo una relación amorosa con Madonna en 1996 y fruto de esta, nació Lourdes María, la primera hija de la cantante. Su romance terminó en mayo de 2017, tras el nacimiento de "Lola". y desde entonces mantienen una amistad.



Guy Ritchie

Madonna ha tenido la relación más duradera hasta el momento con el director de cine británico Guy Ritchie. Se conocieron en una fiesta organizada en 1998 por el músico Sting, y desde entonces se hicieron inseparables. El romance coincidió con el lanzamiento de su disco "Music" (2000), y poco después anunció su embarazo de su hijo Rocco. Madonna y Guy Ritchie se casaron en una ceremonia privada en Escocia en diciembre de 2000. Su química llegó al cine, cuando él la dirigió en la película “Barridos por la marea”, con muchas críticas negativas hacia el filme. Sin embargo, Ritchie despertó el interés de Madonna por dirigir películas. Ocho años después, anunciaron su divorcio, en medio de especulaciones sobre una pelea por la adopción de un niño huérfano de Malaui. La batalla legal se agudizó cuando Ritchie pidió mucho dinero para firmar el divorcio, y la custodia de su hijo Rocco. El director de cine se volvió a casar en 2015 con la modelo Jacqui Ainsley, con quien tiene tres hijos en común.



Jesús Luz

El modelo y DJ brasileño Jesús Luz fue pareja de Madonna a finales de 2008, luego de que fuera el invitado en una sesión de fotos de la estrella para W Magazine en Río de Janeiro. Madonna tiene 29 años más que él, sin embargo eso no fue impedimento para que se divirtieran y dieran que hablar a la prensa rosa por varios meses. Antes del fin del romance, Luz apareció en el video de Madonna "Celebration".



Kevin Sampaio

La prensa de espectáculos asegura que la última conquista de Madonna es el modelo luso Kevin Sampaio, de 30 años, a quien besa en la boca en su video "Bitch, I’m Madonna". Se dice que el joven vive con ella en su mansión en Lisboa, Portugal, donde reside para apoyar la carrera futbolística de su hijo adoptado, David.