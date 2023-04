“Yo escribí la canción hace unos años, inspirado en una amiga que no la pasaba bien con su pareja. El grupo Euforia lo grabó en ese entonces y sonó bien en al oriente del país. En esta oportunidad decidí grabarlo junto a Marco Antonio, a quien admiro por su calidad vocal. Y luego de varias idas y venidas también hicimos el videoclip de ‘Corazón necio’”, señala Manolo Rojas.

A fines del año pasado, Manolo Rojas estrenó otro sencillo al que tituló “Por enamorarme” por lo que no descarta en breve lanzar un disco. “Tengo más de cuarenta composiciones, muchos grupos de cumbia han grabado mis temas. Mi hermano me dijo una vez que yo mismo grabe mis composiciones, y así lo estoy haciendo”, indicó.

Por su parte, Marco Antonio Guerrero señaló ser admirador de la querida figura de la comicidad y más aún por su faceta como cantautor.

“Manolo es un gran artista y mejor ser humano, me ayudó desde que comencé a cantar. Corazón necio lo escuché por el grupo Euforia de Iquitos ya varios años atrás. Hace poco me enteré de que Manolo eres el compositor y le pedí grabar el tema juntos, estoy seguro de que el resultado gustará al público”, comentó el ex integrante del Grupo 5.

CON INFORMACIÓN DE ANDINA.